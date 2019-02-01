В Баку автомобиль провалился в яму на дороге - ФОТО
1 февраля 2019 09:40 653
На проспекте Бабека в Баку автомобиль провалился в образовавшуюся на дороге яму.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел накануне вечером. Автомобиль марки Mercedes с регистрационными знаками 99-CA-956 на полном ходу провалился в яму на дороге.
На место происшествия была направлена бригада скорой помощи и спецтехника для извлечения автомобиля из ямы. О состоянии водителя не сообщается.
Позднее стало известно, что яма образовалась не из-за проседания на дороге, а была вырыта одной из соответствующих структур в связи с проведением ремонтных работ.
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