В Баку автомобиль провалился в яму на дороге - ФОТО

1 февраля 2019 09:40

На проспекте Бабека в Баку автомобиль провалился  в образовавшуюся на дороге яму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo,  инцидент произошел накануне вечером.  Автомобиль марки Mercedes с регистрационными знаками 99-CA-956  на полном ходу провалился в яму на дороге.

На место происшествия была направлена бригада скорой помощи и спецтехника для извлечения автомобиля из ямы. О состоянии водителя не сообщается.

Позднее стало известно, что яма образовалась не из-за проседания на дороге, а была вырыта одной из соответствующих структур в связи с проведением ремонтных работ.

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