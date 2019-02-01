В здании детского сада в Баку произошел пожар
1 февраля 2019 10:44 530
В Баку произошел пожар в здании, где расположен детский сад.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в Хатаинском районе. Так, сгорел электрический щит, установленный при входе в здание, где расположен детский сад.
Во время пожара 5 человек были эвакуированы в безопасное место, пожар потушен.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:02 246
Порталу Milli.Az исполняется девять лет
31 января 22:50 2 980
Бакинский зоопарк закрывают - ПОДРОБНОСТИ
31 января 20:45 435
Минздрав опроверг информацию о случаях заражения "свиным гриппом"
-
31 Янв. 20:30 8 644
-
31 Янв. 22:16 6 824
-
31 Янв. 22:36 5 009
-
31 Янв. 16:57 4 536
-
31 Янв. 12:33 4 226