В здании детского сада в Баку произошел пожар

1 февраля 2019 10:44

В Баку произошел пожар в здании, где расположен детский сад.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в Хатаинском районе. Так, сгорел электрический щит, установленный при входе в здание, где расположен детский сад.

Во время пожара 5 человек были эвакуированы в безопасное место, пожар потушен.

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