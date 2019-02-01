Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

1 февраля 2019 11:07

1 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте:

  • Азербайджанский дирижер выступит во Франции,
  • Сумгаитский химико-промышленный парк будет экспортировать большинство продуктов в Турцию,
  • Азербайджан и Пакистан подпишут соглашение о поставках нефти и газа,
  • Продажа билетов на финал Евро-2020 начнется в июне т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az