Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
1 февраля 2019 11:07 137
1 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
- Азербайджанский дирижер выступит во Франции,
- Сумгаитский химико-промышленный парк будет экспортировать большинство продуктов в Турцию,
- Азербайджан и Пакистан подпишут соглашение о поставках нефти и газа,
- Продажа билетов на финал Евро-2020 начнется в июне т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.azСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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