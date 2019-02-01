Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

1 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте:

Азербайджанский дирижер выступит во Франции,

Сумгаитский химико-промышленный парк будет экспортировать большинство продуктов в Турцию,

Азербайджан и Пакистан подпишут соглашение о поставках нефти и газа,

Продажа билетов на финал Евро-2020 начнется в июне т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

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