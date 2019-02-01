Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 96 млн манатов

На первое февраля текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 96919429,86 маната, 213577,88 доллара США, 15436,0 евро и 5000,0 рублей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.

Напомним, что Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

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