Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 96 млн манатов
На первое февраля текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 96919429,86 маната, 213577,88 доллара США, 15436,0 евро и 5000,0 рублей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.
Напомним, что Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.
Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.
Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.
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