Джейхун Байрамов: В Азербайджане растет интерес к профессии учителя
В настоящее время число учителей в Азербайджане составляет 144 414 человек, 39 179 из которых, то есть 27 процентов, в возрасте до 35 лет.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в пятницу в ходе выступления на встрече с группой молодых учителей сказал министр образования Джейхун Байрамов.
Байрамов отметил, что 6099 из этих учителей - жители Баку.
По его словам, в последнее время в Азербайджане проводятся целенаправленные мероприятия по стимулированию учителей, повышению их профессионализма, повышению авторитета профессии учителя.
Байрамов сказал, что в прошлом году в отношении 2724 из около 4100 принятых на работу учителей были применены стимулирующие меры.
"За последние пять лет конкурс по приему на работу успешно прошли 18 136 учителей", - сказал министр.
По его словам, по сравнению с предыдущими годами втрое выросло число желающих работать учителями. Байрамов сказал, что если в 2014 году специальность учителя выбрали 922 человека, набравших 500 и более баллов, то в 2017 году данный показатель достиг 1370 человек.
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