Министр раскритиковал метод наказания учителей

Учителя в Азербайджане не должны использовать внутришкольное оценивание в качестве механизма наказания.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр образования Джейхун Байрамов на встрече с группой молодых учителей.

По словам министра, внутришкольное оценивание необходимо для повышения у школьников мотивации и интереса.

Министр отметил, что молодые учителя с первых дней должны обращать особое внимание на отношения с учениками и уважать их личность. Молодые учителя, сказал Байрамов, должны использовать современные методы обучения и инновации для повышения интереса к образованию. В то же время они должны использовать опыт других учителей, которые работают рядом в школе.

"При наличии всего перечисленного и открытости молодых учителей к новшествам мы станем свидетелями формирования прекрасной среды в азербайджанских школах", - сказал министр.

Байрамов также добавил, что до сегодняшнего дня свыше 140 тысяч учителей прошли диагностическое оценивание.

Отметим, что в результате проводимых в течение последних пяти лет ремонтно-строительных работ были улучшены условия учебы более одного миллиона школьников и работы свыше 100 тысяч учителей.

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