Азербайджан примет закон "Об онлайн-медиа"
Депутаты парламента Азербайджана предлагают принять закон "Об онлайн-медиа", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
С соответствующим предложением на пленарном заседании парламента страны выступили, в частности, депутаты Афлатун Амашев и Фазиль Мустафа.
По мнению Амашева, сейчас появилась необходимость в принятии закона не только об онлайн-медиа, но и о Совете прессы.
Он отметил, что подобные предложения уже несколько раз озвучивались, и добавил, что учет этих предложений был бы положительным шагом.
В свою очередь, депутат Фазиль Мустафа объяснил необходимость принять закон "Об онлайн-медиа" нынешней ситуацией.
"Считаю, что в нынешний период существует необходимость в принятии такого закона и подготовка соответствующего законопроекта должна ускориться", - добавил депутат.
Отметим, что в настоящее время деятельность онлайн-медиа в Азербайджане регулируется законом "О средствах массовой информации" и положениями законов "Об информации, информатизации и защите информации" и "О телекоммуникации".
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