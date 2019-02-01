Азербайджан примет закон "Об онлайн-медиа"

Депутаты парламента Азербайджана предлагают принять закон "Об онлайн-медиа", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

С соответствующим предложением на пленарном заседании парламента страны выступили, в частности, депутаты Афлатун Амашев и Фазиль Мустафа.

По мнению Амашева, сейчас появилась необходимость в принятии закона не только об онлайн-медиа, но и о Совете прессы.

Он отметил, что подобные предложения уже несколько раз озвучивались, и добавил, что учет этих предложений был бы положительным шагом.

В свою очередь, депутат Фазиль Мустафа объяснил необходимость принять закон "Об онлайн-медиа" нынешней ситуацией.

"Считаю, что в нынешний период существует необходимость в принятии такого закона и подготовка соответствующего законопроекта должна ускориться", - добавил депутат.

Отметим, что в настоящее время деятельность онлайн-медиа в Азербайджане регулируется законом "О средствах массовой информации" и положениями законов "Об информации, информатизации и защите информации" и "О телекоммуникации".

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