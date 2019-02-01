Братья Шириновы: Благодарим Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за высокую оценку - ФОТО

В Бакинском конгресс-центре по завершении республиканского собрания, посвященного Дню азербайджанской молодежи, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с нашими соотечественниками, проживающими в Украине, братьями Сабиром и Умудом Шириновыми.

Глава государства за мужество, проявленное во время спасения людей, жизнь которых подверглась опасности, наградил их медалью "За отвагу".

В эксклюзивном интервью Trend братья Шириновы поделились своими впечатлениями о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой, передает Day.Az.

"Благодарим Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за высокую оценку - награждение медалью "За отвагу", за внимание и заботу. Признаться честно, для нас стало неожиданностью, когда нам сказали в Украине, что нас ждет встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и очень переживали и даже во время встречи очень волновались. До сих пор не можем поверить в произошедшее. Мы гордимся тем, что мы - азербайджанцы, и стараемся достойно представлять страну в Украине", - отметили братья Шириновы, которые родом из Зардабского района Азербайджана и более 15 лет живут в Николаеве, занимаются мелким бизнесом.

По словам Умида, они сегодня прибыли в Баку, и здесь их встретили с большим почетом и вниманием. В СМИ и социальных сетях Азербайджана и Украины опубликовано множество новостей, статусов и комментариев о героизме братьев-азербайджанцев.

"Мы не считаем себя героями, просто выполнили человеческий долг. Надо было быстро спасти людей от смерти, счет шел на минуты. Двумя минутами позже - и автомобиль сгорел бы вместе с семьей. В этот момент мы вовсе не думали о себе, о своих семьях, ведь у нас у каждого по двое детей. Надо было спасти семью, и мы постарались это сделать", - сказал Умуд.

Сабир сказал, что в славной истории Азербайджана есть множество героев, которых все помнят и почитают.

"Во время встречи Президент Азербайджана расспросил нас о происшествии, мы рассказали, и он сказал, что мы совершили героический поступок. Мы не могли остаться равнодушными к чужому горю, потому что мы - азербайджанцы, нас так воспитали отец и мать, наши предки. В Николаеве азербайджанцы также живут одной большой семьей, нас около 14 тысяч, и стараемся другу другу помогать, достойно представлять нашу страну. Чувствуем мы себя в Украине как дома", - отметил Сабир.

Старший брат Умуд рассказал интересную историю:

"Когда дома узнали об этом, все были очень встревожены. А мама сказала: "Сынок, хотя бы один из вас пошел на это, а второй остался бы" (смеется). Интересно, кого она имела ввиду - меня или Сабира (смеется)? Она, конечно, боялась потерять нас. Нас многие спрашивают: как мы могли пойти на такой шаг, рискуя жизнью? Но как мы могли остановиться, когда плакал ребенок? Как могли не прийти на помощь? Каждый человек смертен, и Всевышним отведен ему определенный срок - главное, какие деяния ты совершаешь. Признаюсь честно, я был готов умереть, чем равнодушно наблюдать со стороны, и это не высокие слова - это слова азербайджанца".

Отметим, что братьям Шириновым ранее вручена государственная награда Украины - Крест Святого Николая, которой награждаются защитники территориальной целостности и независимости Украины и те, кто спасает жизни.

Героизм азербайджанцев - братьев Умуда и Сабира Шириновых - вызвал восторг СМИ Украины и пользователей соцсетей. Их назвали народными героями Украины, чей поступок - спасение с риском для жизни из горящей машины семьи - отца, матери и трехлетнего мальчика - сравнили с настоящим подвигом.

История героического поступка. Как сообщали украинские СМИ, вечером 19 января около села Зайчевское вблизи Николаева произошло страшное ДТП. У грузовика MAN, перевозившего подсолнечник, оторвался прицеп. Неуправляемый прицеп буквально снес с дороги ехавший по встречной полосе кроссовер Kia Sorento, который, упав в кювет, загорелся. В этот момент Умуд и Сабир возвращались с работы из отеля-кафе "Ингул", который находится за чертой города Николаева. Увидев перевернутый прицеп, они остановили машину. Мужчины подошли к водителю грузового автомобиля и заметили, что в 40-50 метрах от них на обочине горит перевернутый автомобиль, а в салоне плачет ребенок.

Когда старший брат Умуд спросил у водителя грузовика, почему тот стоит, надо же оказать помощь - вытащить из горящей машины ребенка и остальных пассажиров, тот ответил, что уже поздно и он не намерен рисковать жизнью. Но братья Шириновы не растерялись... Они понимали, что дорога каждая секунда, и, рискуя своей жизнью, бросились вытаскивать из горящего джипа ребенка. Мужчины разбили боковые стекла машины, но это не дало результата. Сабир предложил сломать багажник и через него забраться в автомобиль. Когда братья сломали багажник, им удалось вытащить плачущего ребенка и вслед за ним маму. В машине между передними сидениями был зажат отец, которого практически невозможно было вытащить. В это время к газовому баллону очень быстро приближался огонь. Все кричали: "Бегите! Сейчас будет взрыв!".

Братья Шириновы, невзирая на очевидную опасность, вновь проникнув через багажник, разломали сиденья и вытащили отца ребенка, который находился без сознания. Буквально через минуту в машине взорвался газовый баллон. После спасения семьи приехали сотрудники ГСЧС, скорая помощь и журналисты. Братья Шириновы поехали за "скорой" в больницу. Они и по сей день оказывают финансовую помощь пострадавшей семье.

Братья Шириновы - члены Конгресса азербайджанцев Украины в Николаевской области.