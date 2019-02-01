Минэкологии Азербайджана о загрязнении Каспийского моря

Загрязняют Каспийское море в основном сточные воды.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал заведующий отделом министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Ганбаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, некоторые структуры сбрасывают сточные воды в Каспийское море.

Завотделом также сказал, что сточные воды должны попадать в море после очистки и обезвреживания.

"Но на некоторых предприятиях используют системы, не отвечающие международным стандартам и сделанные примитивным способом, и называют их очистным сооружением. В настоящее время существуют технологии, очистные сооружения для очистки сточных вод, которые очень просты и легки в управлении. На некоторых предприятиях нашей страны также используются данные технологии", - добавил завотделом.

Ганбаров сказал, что для предотвращения загрязнения Каспийского моря министерство призывает предприятия в ближайшее время установить модульные и стационарные сооружения, отвечающие современным стандартам, которые просты в управлении, а также выгодны с финансовой точки зрения.

"Наши эксперты будут контролировать процесс управления сточными водами. Сегодня через СМИ мы еще раз призываем и рекомендуем установить в ближайшее время эти сооружения", - добавил Ганбаров.