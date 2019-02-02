Ужасное ДТП в Сумгайыте: автомобиль насмерть сбил пешехода
2 февраля 2019 10:20 127
В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на части дороги Баку-Губа, пролегающей на территории города Сумгайыт.
Так, житель Сумгайыта Мусазаде Парвиз Натик оглу 1993 г.р. был сбит автомобилем при переходе магистральной дороги. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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