Тайны Баку: Длинная история Приморского бульвара

Day.Az представляет читателям опубликованную на echo.az статью О.Булановой об истории создания Приморского бульвара в Баку

Согласно многочисленным опросам, большинство бакинцев считают, что лицом города однозначно является Приморский бульвар. Это поистине морской фасад Баку, на протяжении практически двух веков определявший лицо столицы Азербайджана.

История Приморского бульвара, включая набережную, носившую в разные годы разные названия, невероятно интересна. В 2009 г. было торжественно отмечено столетие бульвара, однако его история гораздо длиннее.

Разговоры о том, что Баку необходима набережная, шли давно, обсуждались разные варианты.

По первоначальному варианту проекта между крепостной стеной, которая окружала Ичери- Шехер и со стороны моря, и зданиями за ней предусматривалось проложить улицу небывалой для того времени ширины - 18 м. С одной стороны улицу ограничивала бы крепостная стена, с другой стороны - задние фасады зданий. При значительных перепадах высот новая улица не смогла бы играть существенной роли в городе и была бы архитектурно невыразительной.

Поэтому в 1865 г. бакинским военным губернатором и управляющим гражданской частью генерал-лейтенантом Михаилом Петровичем Колюбакиным было подано ходатайство на снос участка старой крепостной стены, который отделял Ичери-Шехер от морского побережья и "своей бесполезностью препятствовал свободному движению воздуха". Разрешение было получено, и стену снесли.

Однако после сноса стены сразу же стала ощущаться необходимость в архитектурном оформлении набережной. Поэтому вырученные от продажи камня снесенной стены деньги (44 тыс. руб.) были "употреблены на сооружение пристани, - писали газеты тех лет, - и изящной каменной набережной, вскоре украсившейся рядом красивых частных домов".

Первым своим благоустройством Баку обязан архитектору Карлу Густавовичу Гиппиусу, который, кстати, отстоял Дворец Ширваншахов, когда его попытались приспособить под городскую тюрьму. К.Гиппиус участвовал в формировании ряда улиц и в проектировании первых домов на набережной. Знатокам и историкам хорошо известна его акварель 1867 гг., где изображена набережная и дома на ней, в том числе губернаторский дом (впоследствии там размещался клуб медработников с пристроенным третьим этажом, а сейчас на этом месте стоит отель "Фо сизонс").

За сооружение набережной взялся замечательный азербайджанский архитектор Гасымбек Гаджибабабеков (1811-1874). Древняя Девичья башня - символ Баку - тогда играла роль маяка, и трудно сказать, дожил ли бы до наших дней этот удивительный памятник, если бы не это обстоятельство. Г.Гаджибабабеков произвел значительные инженерные и планировочные работы по благоустройству набережной, занимался ее строительством и вопросами подведения пресной воды.

В 1867 г. по его проекту на будущей площади Азнефть был построен водоразборный фонтан (также видимый на акварели К.Гиппиуса) и другие сооружения, был запланирован широкий тротуар, обсаженный деревьями, а между участками частных владений - переулки шириной в 13 м. Через них с набережной открывались виды на выразительную архитектуру Бакинской крепости - Ичери-Шехер.

После этого набережная получила статус бульвара, ставшего, по словам современников, украшением города. Надо сказать, что набережная была объектом пристального внимания городских властей еще и потому, что на ней размещался дом губернатора. В 1882 г. на набережной предполагалось построить бульвар, запроектированный архитектором А.Кошкиным.

Но несмотря на все усилия, набережная все равно оставалась не самой приглядной и благоустроенной частью города, потому что на ней размещались многочисленные частные пристани торговых фирм и пароходных компаний со складами и прочими строениями, настолько загромождавшими и загрязнявшими морской берег, что даже проводившиеся мероприятия по его улучшению сводились "на нет".

Так, например, пароходная компания "Кавказ и Меркурий" построила на набережной пристань и ряд других сооружений, разделив береговую полосу на две части: Александровская набережная (в честь императора Александра II) располагалась вдоль Ичери-Шехер примерно от будущей площади Азнефть и до будущего Театра кукол, которого тогда еще, разумеется, не было, и Петровская, шедшая в восточном направлении дальше вдоль береговой линии. Поэтому в 1897 г. был построен барьер, отделявший участок шириной в 50 м от моря, четко обозначивший бульвар как целостное архитектурное сооружение.

В 1900 г. Садовая комиссия города постановила построить на набережной большой питомник декоративных деревьев, и с этого момента началось активное озеленение бульвара. Детальный проект озеленения, с учетом ширины аллей и их протяженности, пород деревьев, кустарников и т.п., был составлен гражданским инженером (архитектором) Казимиром Скуревичем, поляком на российской службе, совместно с городским садоводом Васильевым.

В первые годы ХХ в. бульвар имел уже достаточно привлекательный вид, набережная продолжала оставаться в плену пристаней и причалов. За превращение набережной в прекрасную транспортную магистраль, а также в место отдыха и городской парк градоначальники взялись только в 1909 г., и эта дата считается официальным годом "рождения" Бакинского бульвара. Как сообщала газета "Каспий" в № 77 за 1909 г., "На устройство бульвара на набережной Дума ассигновала 10 тыс. рублей".

За благородное дело благоустройства взялся талантливый инженер Мамед-Гасан Гаджинский (не путать с Исабеком Гаджинским, владельцем прекрасного дома справа от Девичьей башни); принимал участие и талантливый немецкий архитектор Адольф Эйхлер. Были составлены проекты больших павильонов на набережной в стиле модерн под громкими названиями "Олимпия" для синематографа и ресторана "Эльдорадо", фонтанов и беседок, а также лестницы, ведущей в море.

Бульвар получился пока не очень длинным: планы устроителей очень быстро столкнулись с интересами крупного капитала - жертвовать своими доками, складами и пристанями желающих было немного. Поэтому вначале была благоустроена прибрежная территория, расположенная между причалом общества "Кавказ и Меркурий" и домом Сеида Мирбабаева, т.е. собственно Александровская набережная. На интересы общества "Кавказ и Меркурий" никто не рискнул посягнуть.

В дальнейшем сумма ассигнований была увеличена до 600 тыс. рублей. Материальную поддержку также оказали бакинские меценаты. Властями города был объявлен конкурс на лучший проект, в котором приняли участие около тридцати специалистов, среди которых были видные архитекторы и инженеры- строители. Были расчищены территории, посажены деревья, кустарники, разбиты цветники.

Кроме этого был объявлен конкурс на проект купальни с рестораном, а также на тринадцать киосков различного назначения. Победил проект гражданского инженера и в то же время городского (главного) архитектора Баку Николая Григорьевича Баева (1878-1949), и в 1914 г. Александровская купальня была построена. Деревянная купальня на сваях, по словам современников, "привлекавшая внимание своей самобытной архитектурой", походила на сказочный летний дворец, на крыше которого был благоустроенный солярий с душем. Эта купальня совершенно преобразила вид бульвара.

Кстати, эта купальня - не первая. До нее существовала другая, тоже носившая название Александровской. Она была построена в 1884 г. по проекту гражданского инженера и городского архитектора в 1881-1886 г. Михаила Дмитриевича Ботова (1855-1886). Ботовская купальня была несравнимо проще по архитектуре, да и обветшала за тридцать лет.

Баевскую же купальню снесли в начале 60-х гг., в связи с подъемом уровня воды в Каспийском море и частичной реконструкцией бульвара. Хотя старые бакинцы до сих пор сожалеют о потерянной красоте...

Набережная представляла собой широкую пространственную композицию; в сочетании с бульваром, зеленью многочисленных деревьев (которые, кстати, подбирались очень вдумчиво - с учетом не только приживаемости, но и с учетом создаваемой ими затененности, о чем совершенно не думают современные ландшафтные дизайнеры), этот участок города был очень живописным и являл собой самую оживленную его часть. Не случайно современник замечали, что самая блестящая часть Баку - его набережная.

К началу 50-х гг. длина Приморского бульвара составляла уже 2,7 км - от судоремонтного завода им. Парижской коммуны до нового пассажирского морвокзала. В 60-е гг., после строительства нового морского порта, бульвар продлили до нынешней площади Азадлыг перед Домом правительства. Тогда площадь носила имя Ленина. Автором проекта был архитектор М.Гусейнов.

В 1966 г. по проекту этого архитектора на Приморском бульваре, в районе площади Азадлыг, была создана открытая к морю площадка, которая заканчивалась сходами к береговой линии, декорированными партерной зеленью, цветниками и каскадом фонтанов. В 1967 г. М.Гусейновым был подготовлен новый проект реконструкции всего Приморского бульвара.

В связи со значительным понижением уровня Каспийского моря, который достиг в 1977 г. своей низшей отметки, в результате чего была обнажена широкая полоса бывшего морского дна, были предприняты работы по созданию второй нижней террасы Приморского парка, где были устроены аллеи, газоны и фонтаны.

Одновременно бульвар рос вширь: в связи с падением уровня Каспия образовалась широкая обмелевшая полоса, над которой возвели его нижнюю террасу. Но очень скоро выяснилось: море отступило не навсегда. Повышение уровня Каспия совпало с политической и экономической неустроенностью 90-х. Нижняя терраса бульвара - прогулочная эстакада, а также катерная пристань и яхт-клуб были затоплены, от соленой воды начали гибнуть деревья, кое-где даже появились камыши. В результате проведенных реконструкционных работ нижнюю террасу бульвара подняли на несколько метров.

Протянувшийся на несколько километров Приморский бульвар у многих поколений бакинцев был любимым местом отдыха, прогулок, встреч с друзьями. Его зеленые насаждения включали в себя столь широкий спектр представителей флоры, что его по праву называли национальным достоянием.

Сегодня бакинская набережная в своем прежнем виде живет лишь в памяти бакинцев старшего поколения, однако обновленный в духе современных требований Приморский бульвар, получивший, кстати, в 2007 г. статус Национального парка, и впредь будет оставаться гордостью жителей столицы Азербайджана.

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