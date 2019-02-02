Азербайджанцы Грузии проведут акцию протеста

Азербайджанцы Грузии, возмущенные установкой бюста армянскому террористу Михаилу Авагяну в грузинском городе Ахалкалаки, готовятся провести акцию протеста.

По полученной Report информации, акция протеста пройдет 5 февраля в 12:00 перед зданием парламента Грузии, передает Day.Az.

Проведение акции уже согласовано. Ожидается, что в массовой акции протеста примет участие большое число проживающих в этой стране азербайджанцев. Было заявлено, что установка бюста армянскому террористу, участвовавшему в карабахской войне, руки которого обагрены кровью азербайджанцев, является серьезным неуважением и моральным ударом, и азербайджанцы Грузии будут требовать сноса бюста.

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