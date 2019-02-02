Азербайджанцы Грузии проведут акцию протеста

2 февраля 2019 13:55

Азербайджанцы Грузии, возмущенные установкой бюста армянскому террористу Михаилу Авагяну в грузинском городе Ахалкалаки, готовятся провести акцию протеста.

По полученной Report информации, акция протеста пройдет 5 февраля в 12:00 перед зданием парламента Грузии, передает Day.Az.

Проведение акции уже согласовано. Ожидается, что в массовой акции протеста примет участие большое число проживающих в этой стране азербайджанцев. Было заявлено, что установка бюста армянскому террористу, участвовавшему в карабахской войне, руки которого обагрены кровью азербайджанцев, является серьезным неуважением и моральным ударом, и азербайджанцы Грузии будут требовать сноса бюста. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az