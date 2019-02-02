В результате реализации трех Государственных программ по социально-экономическому развитию регионов, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым за последние 15 лет, Азербайджан стал самой быстро развивающейся страной не только в Южно-Кавказском регионе, но в и СНГ. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend председатель Низаминской районной организации партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева.

"Уверена, что утвержденная четвертая Госпрограмма так же внесет очень большой вклад в развитие страны", сказала она.

Велиева отметила, что в результате реализации предыдущих Госпрограмм в стране в аграрной и промышленной сферах произошли большие изменения, достигнуты значительные успехи.

"К примеру, экономика Азербайджана за последние 15 лет развивалась в мировом масштабе рекордными темпами, ВВП вырос в 3,3 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, сельское хозяйство - в 1,7 раза, экспорт - в 4,7 раза, экспорт сельскохозяйственной продукции - примерно в 6 раз, валютные резервы выросли в 24 раза. В течение 15 лет в Азербайджан были вложены примерно 250 миллиардов долларов инвестиций, размер выданных предпринимателям кредитов превысил два миллиарда долларов, открыто два миллиона рабочих мест. За последние 15 лет зарплаты выросли в семь раз, а пенсии - в девять", - добавила она.

Депутат отметила, что сегодня Азербайджан на основе достигнутых успехов занимает ведущие места в рейтингах международных организаций.

"Азербайджанское государство по показателям создания современной инфраструктуры занимает ведущее место в СНГ. В результате проводимых коренных реформ, улучшения инвестиционного климата страна занимает 25 место в отчете Doing Business Всемирного банка. Все эти достижения страны, конечно же, являются результатом успешного политического курса, проводимого Президентом Ильхамом Алиевым", - сказала депутат, добавив, что единство народа и власти в Азербайджане приведет к достижению еще больших успехов.