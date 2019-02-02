Как строится новая автодорога Баку-Губа-граница с Россией - ФОТО - ВИДЕО

2 февраля 2019 17:19

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в ускоренном режиме продолжает строительство, начиная от поселка Г.З.Тагиева, автомобильной дороги M-1 Баку-Губа-Россия - государственная граница с Россией. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственное агентство.

Дорога M-1, начинающаяся от поселка Г.З.Тагиева, с 45 километра этой магистрали строится в соответствии с технической сложностью 1b.

Планируется построить два дорожных узла, два моста, четыре подземных автомобильных тоннеля, проложить 33 бетонные трубы, перенести линии электропередачи различного напряжения, линии водоснабжения, линии нефтегазоснабжения международного значения, а также бетонные барьеры.

Новая строящаяся дорога после 92 километра будет соединяться с дорогой протяженностью 60 километров от жилого массива Гендоб Девечинского района до границы с Россией. Протяженность новой автомобильной дороги от поселка Г.З.Тагиева до госграницы с Россией составит 152 километра.

Строительство новой автомобильной дороги придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе, играя важную роль в перевозке грузов и пассажиров по международному транспортному коридору "Север-Юг" создаст условия для более широкого привлечения грузов, в том числе транзитных грузов, увеличения объема грузов и росту прибыли, развития транспортной инфраструктуры страны, открытия новых рабочих мест, что, в свою очередь, позволит решить многие социальные вопросы.

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Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisi davam edir

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