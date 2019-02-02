Стражи Баку: Крепость, хранящая нашу историю - ФОТО

Баку начинается с Ичеришехер. Это сердце нашей столицы, основа, вокруг которой столетие за столетием, год за годом вырастал наш прекрасный город.

Сегодня Баку - это растущий и тянущийся ввысь мегаполис. Но его душа заключена в этих древних крепостных стенах, каждый камень которых хранит частичку истории.

До 1886 года Баку был обнесен двумя крепостными стенами - внутренней, той, которая в настоящее время окружает Ичеришехер, и внешней. Последняя была намного ниже, и, к сожалению, была разрушена в конце 19-го века, когда в Баку начался нефтяной бум и город стал стремительно расти, выбиваясь из привычного кольца крепостной стены.

Крепостные стены были построены как защитная крепость от нашествия врагов, причем первоначально зубцы на стене были сделаны для лучников. Позже, с появлением артиллерии, зубцы, которые мы привыкли видеть на крепостной стене, убрали и восстановили лишь в 1950-х годах.

После решения о сносе внешней крепостной стены в 1886 году ворота второго яруса, именуемые воротами Зульфугар хана, были помещены рядом с Шамахинскими. И, таким образом, появились парные крепостные ворота - Гоша Гала гапысы. Раньше они назывались Шамахинскими.

Очень интересна символика над Гоша Гала - два льва, голова быка, луна и солнце. А означают они вот что: львы - крепостные стены, голова быка - старый город, т.е. крепостные стены стерегут город днем и ночью. Кстати, эти символы являются официальным гербом Ичеришехер.

Кстати, остатки внешней крепостной стены можно увидеть и сегодня. Небольшой фрагмент древней стены расположен как раз у здания нынешней администрации Ичеришехер...

Day.Az