СРОЧНО: Сильный пожар в бакинском автобусе - ФОТО

3 февраля 2019 11:04

В Хатаинском районе Баку, на выходе станции метро "Ахмедлы" в автобусе, следовавшем по маршруту 46 произошел хлопок с последующим пожаром.

Как передает Day.Az, справиться с последовавшим пожаром помогли водители маршрутов "BakuBus", которые находились поблизости. 

Пострадавших во время пожара нет. 

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и пожарной охраны.

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