СРОЧНО: Сильный пожар в бакинском автобусе - ФОТО

В Хатаинском районе Баку, на выходе станции метро "Ахмедлы" в автобусе, следовавшем по маршруту 46 произошел хлопок с последующим пожаром.

Как передает Day.Az, справиться с последовавшим пожаром помогли водители маршрутов "BakuBus", которые находились поблизости.

Пострадавших во время пожара нет.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и пожарной охраны.