СРОЧНО: Сильный пожар в бакинском автобусе - ФОТО
3 февраля 2019 11:04 244
В Хатаинском районе Баку, на выходе станции метро "Ахмедлы" в автобусе, следовавшем по маршруту 46 произошел хлопок с последующим пожаром.
Как передает Day.Az, справиться с последовавшим пожаром помогли водители маршрутов "BakuBus", которые находились поблизости.
Пострадавших во время пожара нет.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и пожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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