В Азербайджане произошло землетрясение

3 февраля 2019 12:24

В Кельбаджарском районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в воскресенье Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземного точка, зарегистрированного в 09:30 по местному времени, составила 3.3 балла.

Очаг землетрясение находился на глубине 11 километров.

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