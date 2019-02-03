В Азербайджане произошло землетрясение

В Кельбаджарском районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в воскресенье Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземного точка, зарегистрированного в 09:30 по местному времени, составила 3.3 балла.

Очаг землетрясение находился на глубине 11 километров.