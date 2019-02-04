Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие
4 февраля 2019 09:33 178
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на проспекте Низами Гянджеви. Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2107" и "Газель".
В результате аварии водитель "ВАЗ-2107" и два пассажира Джамик Ихтияр оглы Аббасов (1994 г.р.) и Мугаис Галиб оглы Гязянфаров (1994 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.
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