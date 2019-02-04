Бакинский филиал МГУ им. М.В.Ломоносова возобновляет занятия в воскресных школах

4 февраля 2019 12:57

Бакинский филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова объявил о возобновлении занятий в воскресных школах для будущих абитуриентов вуза.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в понедельник в Бакинском филиале МГУ. Сообщалось, что занятия в воскресных школах были приостановлены в декабре прошлого года, и в течение февраля-марта планируется их возобновить.

В воскресных школах занятия по химии начнутся 10 февраля в 9.30, по математике - в 11.30, по физике - в 14.00. О дате начала занятий в воскресных школах по русскому языку и литературе, биологии будет предоставлена дополнительная информация.

Занятия будут проводиться по адресу: проспект Гусейна Джавида, 113. Обучение на бесплатной основе. Контактный номер для записи в воскресные школы: +99412 598 93 32.

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