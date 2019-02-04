Какой будет погода завтра
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью и утром слабый туман, изморось. Северный ветер жнем смениться умеренным южным ветром. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако, местами ночью и утром будет туман, изморось, ветер западный.
Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла.
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Какой будет погода завтра
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