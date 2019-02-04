Как отличить настоящие "лондонские такси" от мошенников - ПОДРОБНОСТИ

В Баку растет число жалоб, связанных с услугами так называемых "лондонских такси".

Как сообщил Trend председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, несмотря на то, что впервые в страну данный тип автомобилей завезло ООО "Bakı Taksi Xidməti" ("Бакинская служба такси"), позднее такими автомобилями стали пользоваться и другие компании, передает Day.Az.

"Некоторые лица, осуществляющие деятельность на таких автомобилях, занимаются обманом клиентов, в частности приезжающих в страну туристов. Как следствие люди стали отказываться и от услуг такси, находящихся в подчинении ООО "Bakı Taksi Xidməti", хотя они не имеют никакого отношения к подобным случаям", - сказал Керимли.

Заместитель генерального директора ООО "Bakı Taksi Xidməti", находящегося в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий, Фуад Алиев рассказал Trend, как отличить такси представляемой им структуры от мошенников.

"В наших автомобилях созданы условия для лиц с ограниченными физическими возможностями, установлено стекло между водителем и пассажирами, для связи с водителем используется система интерком, пассажир может управлять рядом функций для обеспечения своего комфорта. Помимо этого, все наши машины снабжены таксометром (счетчиком). От автомобилей других компаний наши такси также отличает просторный салон, рассчитанный на пять человек", - сказал Алиев.

По его словам, ООО "Bakı Taksi Xidməti" примет определенные меры в связи с тем, чтобы их автомобили не путали с "лондонскими такси" других компаний.

"Для того, чтобы наши такси отличались от аналогичных автомобилей других компаний, которые осуществляют различные махинации и не используют таксометр, мы подготавливаем специальные логотипы. На наших такси будут присутствовать слова "Bakı Taksi", номер службы *1848 и изображение Дворца Ширваншахов. На автомобилях, осуществляющих деятельность в аэропорту, будет написано "Airport". В ближайшее время работы по подготовке логотипов будут завершены, и 500 наших автомобилей марки TX4 больше нельзя будет спутать с другими", - сказал Алиев.

Председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли отметил, что для устранения существующих проблем подготовлены единые требования в связи с услугами такси, которые в настоящее время направлены на утверждение правительством.

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