В Азербайджане стартует новый молодежный проект

В Азербайджане стартовала реализация нового проекта "Könüllülər Parlamenti - Azərbaycan, 2019" (Парламент волонтеров - Азербайджан 2019), организованный Милли Меджлисом и организацией ASAN Könüllüləri. Об этом сообщили Trend в пресс-службе ASAN Könüllüləri (Волнтеры ASAN), передает Day.Az.

Главная цель проекта, который будет реализован с 18 по 21 февраля, - дать возможность молодежи показать свой потенциал в области политического анализа, воспитание в патриотическом духе, повышение уровня образования в ораторском искусстве и политической сфере, стимулирование гражданской позиции в конструктивном подходе к различным событиям.

В проекте примут участие 50 человек, которые пройдут собеседование. Для регистрации http://kpa2019.asanyouth.az/

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