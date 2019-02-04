В Азербайджане прошел четвертый фестиваль "Голос молодости" - ФОТО

В городах Массалы и Губа прошел четвертый фестиваль "Gəncliyin səsi" ("Голос молодости"), организованный Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN) и министерством культуры Азербайджана. Об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.

Фестиваль проходит с 1 по 5 февраля и посвящен Дню молодежи Азербайджана.

Фестиваль проводится в рамках Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В Масаллы гостям были представлены короткометражные художественные фильмы молодых режиссеров Мурада Гулиева "Yol ayrıcında qalmış taksi" и Замина Мамедова "Onun atası", созданные на студии Debüt. В Губе была представлена фотовыставка молодых фотографов, показан короткометражный художественный фильм Пярвиза Гасанова "Ayaqqabı əməliyyatı" и документальный фильм Руслана Гусейнова "Usta Yusifin kamançası". После показа фильмов прошли дискуссии с творческой молодежью.

Главная цель фестиваля, который проводится с 2016 года, - выявление талантливой молодёжи, поддержание и поощрение их творческого поиска, достижений, знаний и умения, формирования инновационного мышления. Фестиваль охватывает различные регионы республики - проходит не только в Баку, но и Сумгайыте, Абшероне, Губе, Имишли и Масаллы. В рамках фестиваля представлены концертные программы, проходят встречи с известными людьми, организованы фото- и художественные выставки, показ театральных постановок и демонстрация фильмов с участием молодежи в различных сферах культуры.

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