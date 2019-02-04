Город мастеров: это великолепие можно найти в Ичеришехер - ФОТОСЕССИЯ

Считается, что почти каждый город современного Азербайджана можно назвать "городом мастеров". Каждый из них исторически славится каким-то ремеслом: ковроткачеством, ювелирным делом, оружейным мастерством, вышивкой, ткачеством, гончарным искусством, резьбой по камню и так далее.

Сегодня образцы средневековых шедевров народных мастеров Азербайджана хранятся не только в нашей стране, но и в музеях всего мира: от Лувра до Эрмитажа.

Однако для того, чтобы увидеть образцы народного творчества, не нужно далеко ехать, потому что древние ремесла находят сегодня свое продолжение в работах современных умельцев.

Прекрасную возможность познакомиться с азербайджанскими народными ремеслами предоставляют многочисленные сувенирные лавки, расположенные на территории Ичеришехер. Чего здесь только нет, каких только чудес не встретишь на прилавках местных магазинчиков. Тут и келагаи, и ковры, и медная стилизованная посуда, и расшитые сумки, и чарыхи, и много-много всего другого.

Эти лавки привлекают толпы туристов, которые просто не могут не увезти с собой из Баку какую-нибудь роскошную вещицу.