Загадки древнего Азербайджана: село Киш - ФОТО

Есть артефакты, о существовании которых образованный советский обыватель и не подозревал. Так случилось с древней албанской церковью в селе Киш, что в Шекинском районе Азербайджана.

Это один из первых храмов в христианском мире. Археологические раскопки, проведенные при помощи норвежских исследователей во главе с Туром Хейердалом, подтвердили, что церковь в Кише и есть та самая "Матерь всех церквей на Востоке", о которой писал албанский историк VII века Моисей Каланкатуйский в своем труде "История Албании".

По свидетельству историка, в I веке нашей эры первый патриарх Иерусалима святой Иаков направил в разные концы античного мира миссионеров для пропаганды учения Христа. Один из них Елисей, ученик апостола Фаддея, пройдя с проповедью по всей территории древнего Азербайджана, обосновался в селении Киш, обретя здесь многих последователей.

Тогда же, в I веке, Елисеем, а также святыми апостолами Фаддеем и Варфоломеем и была создана стариннейшая Албанская апостольская церковь, просуществовавшая до начала XIX века.

В последние годы своей жизни Тур Хейердал много раз посещал Азербайджан. Он создал там специальный фонд по изучению и восстановлению древних албанских храмов и приложил руку к их восстановлению.

Было подтверждено, что церковь в Кише - самое древнее на Кавказе христианское сооружение, которое было заложено на месте некогда стоявшего там языческого храма.

В ходе реконструкции церкви в Кише на глубине двух метров азербайджанские и норвежские ученые обнаружили несколько захоронений, которые своими загадками потрясли их воображение. Под стеклянными куполами, сооруженными археологами, видны скелеты древних людей ростом свыше двух метров.

Хейердал считал, что первые албанцы в Шеки были пришлым народом, имеющим индивидуальные генетические особенности, которые не передавались другим, "обычным" людям. Откуда они появились и почему поселились именно в селе Киш, остается еще одной тайной древней земли Азербайджана.

Фото: Фуад Исмаилзаде