Началось переселение вынужденных переселенцев в новый жилой комплекс, построенный в Абшеронском районе - ФОТО

Согласно стратегии Президента Ильхама Алиева, в стране решаются проблемы граждан, нуждающихся в социальной защите, принимаются меры по улучшению их жилищных условий. На сегодняшний день построено более ста поселков для вынужденных переселенцев, около 300 тыс. лиц из этой категории были переселены в новый дом или квартиры. Только в прошлом году 5900 вынужденных переселенцев получили квартиры, индивидуальные дома. Этот процесс продолжится и в нынешнем году.

Успешно выполняется и поручение Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой об обеспечении жильем вынужденных переселенцев, до сих пор живущих в трудных условиях в Баку и Сумгайыте. Уже начался процесс заселения 1001 семьи, живущих в сложных или непригодных для проживания условиях в Сумгайыте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим 4 февраля в Сумгайытском Центре культуры имени Н. Нариманова Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которым выделены квартиры в домах, построенных в Абшеронском районе. В ней приняли участие лица, чьи имена после тщательного анализа представленных документов, объективного и тщательного рассмотрения на местах были включены в списки, составленные членами соответствующей комиссии Госкомитета.

При участии представителей органов исполнительной власти города Сумгайыт, а также органов исполнительной власти оккупированных районов, общественности, журналистов были определены номера квартир, здание и этаж.

После проведения жеребьевки семьи вынужденных переселенцев были доставлены в жилой комплекс на автомобилях, выделенных Государственным комитетом. Новые квартиры полностью меблированы, оснащены кухонной мебелью и газовой плитой. Кроме того, квартиры имеют централизованную сеть интернета и телевидения.

Семьи вынужденных переселенцев, переехавшие в новые квартиры, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, Первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу.

Отметим, что в новом комплексе 167 квартир однокомнатные, 536 двухкомнатные и 302 трех-четырехкомнатные. Здесь также создана зона отдыха, оборудована детская игровая площадка. Поселок обеспечен всей необходимой инфраструктурой.