В Университете АДА учреждена стипендия имени Лютфи Заде - ФОТО

На "Дне академического совершенства" в Университете АДА была учреждена новая стипендия. Теперь студенты-отличники, обучающиеся по специальностям Института информационных технологий и инженерии Университета, могут получить стипендию имени Лютфи Заде. Эта стипендия учреждена по инициативе ректора Университета АДА, посла Хафиза Пашаева.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, 4 февраля - в день рождения всемирно известного азербайджанского ученого, изобретателя теории нечеткой логики Лютфи Заде стипендия была вручена 7 студентам Института информационных технологий и инженерии - Рашаду Нагиеву, Лале Аскеровой, Анару Мехралиеву, Исмаилу Исмаилову, Эльнуру Абдуллаеву, Фидан Алиевой и Севиндж Джафарли.

Открыв церемонию, декан Института информационных технологий и инженерии Араз Юсубов отметил преимущество стипендии, подчеркнул, что такая возможность еще более воодушевит студентов на творческие поиски.

Затем студентка IV курса Института информационных технологий и инженерии Севиндж Джафарли, удостоенная стипендии имени Лютфи Заде, рассказала о вкладе великого ученого в мировую науку, выступила с презентацией об этом.

Ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев вручил студентам стипендию имени Лютфи Заде.

Ректор сказал, что имя Лютфи Заде очень значимо для студентов Института информационных технологий и инженерии Университета АДА. Связывать достижения студентов в образовании с именем Лютфи Заде важно и для них, и для института. В то же время это событие имеет очень большое значение для дальнейшего развития института.

Хафиз Пашаев также рассказал о встречах с Лютфи Заде в период работы послом Азербайджана в США, поделился воспоминаниями. Он отметил, что азербайджанский ученый всегда отличался патриотической позицией. Отметив, что в 1965 году, когда Лютфи Заде приехал в Баку, он работал в Институте физики Академии наук Азербайджанской ССР, Хафиз Пашаев вспомнил о том, как слушал его лекции. Он подчеркнул, что в то время молодые исследователи гордились тем, что азербайджанец стоит в одном ряду с авторитетными учеными мира.

На "Дне академического совершенства" Университета АДА также была вручена стипендия имени Алимардан бека Топчибашева, предназначенная для иностранных студентов и финансируемая Министерством иностранных дел. Проректор Университета Фариз Исмаилзаде отметил, что на основании результатов последнего семестра этой стипендии удостоены 18 иностранных студентов, получающих образование в АДА. По правилам обеих стипендиальных программ студенты на 100 процентов освобождаются от платы за обучение. На "Дне академического совершенства" Университета АДА студенты, завершившие обучение с высокими оценками по результатам каждого семестра, награждаются различными стипендиями.