В Баку инвалид сбил пешехода

5 февраля 2019 10:11

Ночью в Баку в районе станции метро "Короглу" произошла авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.tv, переходивший дорогу Гасан Мусаев был сбит автомобилем ВАЗ-2107.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Его состояние оценивается как удовлетворительное. 

Отмечается, что водитель ВАЗ-2107 Раджи Закиев является инвалидом II группы.

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