В Баку инвалид сбил пешехода
5 февраля 2019 10:11 181
Ночью в Баку в районе станции метро "Короглу" произошла авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.tv, переходивший дорогу Гасан Мусаев был сбит автомобилем ВАЗ-2107.
В результате ДТП пешеход был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Отмечается, что водитель ВАЗ-2107 Раджи Закиев является инвалидом II группы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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