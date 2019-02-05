В Баку инвалид сбил пешехода

Ночью в Баку в районе станции метро "Короглу" произошла авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.tv, переходивший дорогу Гасан Мусаев был сбит автомобилем ВАЗ-2107.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что водитель ВАЗ-2107 Раджи Закиев является инвалидом II группы.