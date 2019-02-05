При ИВ Баку создана новая структура
5 февраля 2019 10:15 280
В подчинении главы Исполнительной власти города Баку создано хозрасчетное ООО "Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir" ("Капитальный ремонт и строительство города Баку).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Численный предел работников ООО установлен в 16 штатных единиц.
Государственному комитету по вопросам имущества поручено принять необходимые меры для утверждения устава ООО "Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir" при главе Исполнительной власти города Баку и прохождения им государственной регистрации, Исполнительной власти города Баку поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего решения.
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