В "Формулу-1 внесут изменения

Согласно итогам сезона 2018 года, Гран-при Азербайджана снискала наибольшую славу среди гонок "Формулы-1", а также Баку является грандиозным местом для проведения спортивных соревнований. Об этом во вторник сказал генеральный исполнительный директор группы компаний "Формула 1" Чейз Кэри, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кэри сказал, что группа компаний "Формула" довольна тем, что сотрудничает с Азербайджаном, и придает большое значение этому сотрудничеству.

"Выражаю признательность за гостеприимство. Проводимое в Азербайджане это соревнование занимает свое значимое место среди гонок "Формулы-1", - отметил Кэри.

Исполнительный директор отметил, что в сезоне 2019 года в гонках "Формулы-1" будут внесены определенные изменения.

"В 2019 году вы увидите новых пилотов, будут внесены изменения в составы команд, возрастет количество организаторов гонок. Все это служит тому, чтобы обеспечить проведение гонок на более высоком уровне", - добавил Кэри.

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