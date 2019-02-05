Что станет с брошенными в Барде детьми? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Двое детей, обнаруженных перед одним из домов торжеств в Бардинском районе, сегодня будут переданы в один из детских домов в Гяндже.

Об этом во вторник сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Бардинского района Вахид Гараев, передает Day.Az.

По словам замглавы ИВ, дети в данный момент находятся в детской больнице Бардинского района.

"Малолетние дети находятся под полным контролем. У них нет каких-либо проблем, дети полностью здоровы и вскоре будут переведены в детский дом. Установлена личность их матери: ею является Егяна Асланова 1984 года рождения из села Кемерли Газахского района Азербайджана. По ее словам, она работала в кафе и чайхане в Барде", - сказал Гараев.

Отметим, что ночью третьего февраля перед одним из домов торжеств в Бардинском районе были обнаружены мальчик и девочка. Они были доставлены в больницу.

Главный врач Центральной районной больницы Рена Мустафаева сказала Trend, что одному ребенку примерно год, другому - два года.

По факту началось полицейское расследование.

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