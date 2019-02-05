В Баку прошла конференция «Польза от проведения крупномасштабных спортивных соревнований для страны»

Во вторник в Баку состоялась конференция "Польза от проведения крупномасштабных спортивных соревнований для страны", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В работе конференции приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, генеральный исполнительный директор группы компаний "Формула-1" Чейз Кэри, исполнительный директор Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Ариф Рагимов, руководители местных и зарубежных компаний и другие гости.

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Азербайджане Натаван Мамедова сказала, что проведение в Азербайджане крупномасштабных международных соревнований оказывает воздействие на развитие всех сфер, включая средние и малые предприятия. Директор также отметила, что спортивные соревнования вносят важный вклад в развитие туристического сектора.

Выступивший затем министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что продление еще на три года проведения гонок "Формулы-1" в Азербайджане - очень положительный момент. Рагимов отметил, что это является показателем того, что Азербайджан успешно принимает эти гонки.

"Азербайджан достиг больших успехов в организации международных спортивных соревнований. Проведение этих гонок в стране оказывает свое воздействие на развитие всех сфер, в частности туристического сектора", - сказал министр.

Другие выступившие также рассказали о значимости крупномасштабных спортивных соревнований для страны.

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