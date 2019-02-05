Более 200 школ в Азербайджане получили новых директоров

В Азербайджане обнародованы результаты собеседования по приему на работу на вакантную должность директоров в государственных общеобразовательных школах. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования, передает Day.Az.

Согласно результатам собеседования, 228 кандидатов были назначены директорами общеобразовательных школ. Информация о результатах собеседования будет отправлена на личные страницы кандидатов.

Отметим, что 730 кандидатов, которые успешно прошли конкурс по приему на работу на должность директора, проходили собеседование с 5 декабря 2018 года по 26 января 2019 года.

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