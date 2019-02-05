Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает Day.Az.

Ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман, изморось. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 773 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах будет туман, в Лянкяран-Астаринской зоне - изморось. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

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