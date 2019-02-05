В Азербайджане вводят обязательную медстраховку - СРОКИ

С 2020 года во всем Азербайджане начнется внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом, как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам вице-премьер, исполнительный секретарь - заместитель председателя правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время обязательное медицинское страхование действует в качестве пилотного проекта в городе Мингячевир, Агдашском и Евлахском районах.

"Результаты пилотных проектов показывают, что люди очень нуждаются в этом [в обязательном медицинском страховании]", - сказал Ахмедов.

2019-ый год, продолжил вице-премьер, можно считать годом подготовки к полномасштабному внедрению ОМС.

"В течение года во всех больницах будут проведены необходимые подготовительные работы. Верю, что опыта, который был получен во время реализации пилотных проектов, достаточно, чтобы в течение года подготовить больницы к внедрению системы обязательного медицинского страхования", - сказал вице-премьер.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

Реализацией проекта занимается Госагентство по обязательному медстрахованию, которое начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.

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