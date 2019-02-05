В Баку состоится зажигательный концерт турецкого рэпера

В Баку в Elektra Events Hall, 23 февраля в 20.00, пройдет концерт звезды турецкого рэпа Анил Акара, более известного под псевдонимом Gazapizm. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он начал заниматься турецкой хип-хоп музыкой в ​​2003 году и привлек внимание своими уличными музыкальными композициями. В 2014 году выпустил свой первый альбом "Yeraltı Edebiyatı", который имел большой успех. Треки и просмотры клипов Gazapizm в социальных сетях и музыкальных ресурсах зашкаливают за десятки миллионов. Поэтому его называют рэпер-миллионер. Только один его клип "Heyecanı Yok" в YouTube просмотрело свыше 160 миллионов! В 2018 году Анил Акара были признан лучшим исполнителем в Турции. Gazapizm также принимает активное участие в различных турецких фильмах, сериалах, телепроектах. Нашим зрителям он больше известен по сериалу "Çukur", в котором является автором трека.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/gazapizm/7876

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