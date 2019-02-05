К сведению желающих работать директором школы: вакантны еще сотни мест

5 февраля 2019 16:23

В настоящее время в Азербайджане имеется около 700 вакансий директоров школ.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал журналистам завотделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, по Баку имеется 11 вакантных мест.

Багиров сказал, что 730 из около 1500 кандидатов, участвовавших в конкурсе по приему на вакантные места, набрали соответствующий балл и были приглашены на собеседование.

"С завтрашнего дня начнется процесс размещения лиц, которые успешно прошли этап собеседования по приему на работу директоров. Эти кандидаты будут приглашены в министерство и им будут предложены вакантные места", - сказал Багиров.

Завотделом министерства добавил, что вакантные места будут предложены в соответствии со знаниями и умениями кандидата.

"Возможно, что в некоторых случаях кандидатам будут предложены сельские школы с небольшим контингентом учащихся", - отметил Багиров.

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