Обнародованы результаты курсов для тренеров по прыжкам на батуте Академии FIG в Баку

Федерация гимнастики Азербайджана 24-30 января организовала в Баку курсы первого уровня для местных тренеров по прыжкам на батуте.

Стали известны результаты курсов, проведенных Академией Международной федерация гимнастики (FIG). Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Все 13 азербайджанских тренеров, принимавших участие в курсах, успешно сдали экзамен и получили международный сертификат.

Отметим, что курсы, состоящие как из теоретической части, так и практической, провели специалисты FIG по биомеханике, анатомии и психологии Сантос Мендес Эдуардо Хорхе (Португалия) и Корради Мария Каролина (Аргентина).

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