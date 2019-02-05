Зираддин Рзаев назвал причину внезапной смерти Децла

Азербайджанский эстрасенс, клинический психолог-эзотерик Зираддин Рзаев рассказал в эфире Национальной Службы Новостей (НСН) свою теорию смерти известного российского рэпера Децла (Кирилл Толмацкий), а также опроверг версию об инсценировке его кончины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Зираддин Рзаев отметил, что вопросы о смерти Децла уже поступали к нему от друзей, которые заподозрили передозировку запрещенными веществами. Однако, экстрасенс опроверг эту версию. Он сказал, что рэпер умер естественной смертью из-за проблем с сосудами, причиной смерти мог стать инсульт или инфаркт.

"Если честно, могу так сказать: это его судьба. Ему так суждено было. К нему такое отношение, что это может от наркотиков быть. Но на самом деле, это его судьба. Его жизненная энергия кончилась. Его земная энергия. И он должен был уйти из этого мира. В свое время он сказал, что хочет умереть, когда ему будет 35 лет", - сказал экстрасенс.

Кроме того, экстрасенс опроверг версию, согласно которой Кирилл Толмацкий инсценировал свою смерть, как и пообещал однажды журналисту. По мнению Зираддина, репер, как и все творческие люди, был неординарной личностью и предчувствовал трагическое событие.

"Он это не контролирует, это его судьба. Просто, вы понимаете, иногда люди, не зная, говорят правду интуитивно, как будто почувствуют что-то. Это совпадение. А вот он это неспроста сказал. Просто ему как-то высшие силы внушали, чтобы он так сказал. Но лично его мысли не были причиной смерти. Просто, наоборот, он должен был умереть в 35 лет и он как-то это почувствовал. А так он не вызывал своей смерти. Он должен был умереть и это естественная смерть. Он умер от проблем с сосудами: или инсульт, или инфаркт",- добавил Рзаев.

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