Азербайджан выделил сотни тысяч манатов телеканалам

5 февраля 2019 17:58

В Азербайджане пяти телеканалам выделено 600 тысяч манатов.

Соответствующее решение было принято на очередном заседание Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Нацсовет.

В целях дополнительной поддержки осуществления общереспубликанскими телерадиовещателями вещания с помощью спутника Azerspace-1 и других средств на заседании было принято решение о выделении 600 тысяч манатов всем частным общереспубликанским телевещателям (Lider TV, Xəzər TV, ATV, ООО ARB 24, Space TV).

Также на заседании было принято решение о создании нового пакета вещания Общественного телевидения в связи с применением высококачественного цифрового вещания в формате Full HD.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az