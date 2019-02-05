Азербайджан выделил сотни тысяч манатов телеканалам

В Азербайджане пяти телеканалам выделено 600 тысяч манатов.

Соответствующее решение было принято на очередном заседание Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Нацсовет.

В целях дополнительной поддержки осуществления общереспубликанскими телерадиовещателями вещания с помощью спутника Azerspace-1 и других средств на заседании было принято решение о выделении 600 тысяч манатов всем частным общереспубликанским телевещателям (Lider TV, Xəzər TV, ATV, ООО ARB 24, Space TV).

Также на заседании было принято решение о создании нового пакета вещания Общественного телевидения в связи с применением высококачественного цифрового вещания в формате Full HD.

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