Возбуждено уголовное дело в связи с брошенными в Барде детьми

Возбуждено уголовное дело в связи с двумя брошенными детьми в Бардинском районе Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в прокуратуре Бардинского района возбуждено уголовное дело по статье 143 (оставление в опасности) Уголовного кодекса по факту оставления на улице С.Вургуна Барды двух малолетних детей жительницей села Кемерли Газахского района Еганой Османовой, 1984 года рождения.

В настоящее время сотрудники полиции и органов прокуратуры ведут необходимые следственные действия.

Кроме этого направлена информация в районную исполнительную власть, больницу и отдел полиции для обеспечения безопасности детей.

Отметим, что ночью третьего февраля перед одним из домов торжеств в Бардинском районе были обнаружены мальчик и девочка. Они были доставлены в больницу. Главный врач Центральной районной больницы Рена Мустафаева сказала Trend, что одному ребенку примерно год, другому - два года. По факту полиция начала расследование.

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