В Азербайджанe произошло землетрясение

5 февраля 2019 18:57

В Лерикском районе Азербайджана во вторник в 17:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой около четырех. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно предварительным данным, землетрясение зарегистрировано в 24 километрах к северо-востоку от станции Ярдымлы.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составляла около четырех, в прилегающих районах - три. Подземные толчки произошли на глубине 19 километров.

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