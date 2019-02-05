В Азербайджанe произошло землетрясение
5 февраля 2019 18:57 266
В Лерикском районе Азербайджана во вторник в 17:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой около четырех. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно предварительным данным, землетрясение зарегистрировано в 24 километрах к северо-востоку от станции Ярдымлы.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составляла около четырех, в прилегающих районах - три. Подземные толчки произошли на глубине 19 километров.
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