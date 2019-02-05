Азербайджанская команда впервые в международном телепроекте "Лига Смеха" - ФОТО

В Одессе (Украина) с 24 января по 4 февраля прошел пятый чемпионат Украины по юмору "Лiга Смiху 2019". Наша бакинская молодежь "Как по Маслу" с большим успехом приняла участие в проекте с участием более двухсот команд. "Как по Маслу" с юмором прошла первый и второй тур, приняв участие в гала-концерте, который совпал с Днем молодежи Азербайджана - 2 февраля, где и было объявлено об участии команды в новом сезоне. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе коллектива.

Таким образом, "Как по Маслу" стала первой командой от Азербайджана в международном проекте "Лига Смеха" и будет представлена в эфире самого рейтингового телеканала Украины 1+1. Они будут соревноваться с 14 лучшими, также прошедшими отбор. Звёздным тренером ребята выбрали поп диву Украины, певицу, телеведущую и актрису Олю Полякову, которая будет вести команду к победе в телепроекте.

Команда "Как по Маслу" благодарит Azersun Holding за всестороннюю поддержку.

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) - украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д. Выступление команд оценивает жюри, которые по совместительству являются и тренерами этих команд. Команды, которые набирают одинаковое количество балов, соревнуются в специальном юмористическом батле, где за право выживание в проекте им нужно быть смешнее и ярче соперника.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook