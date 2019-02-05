В Баку прошла встреча с семьями шехидов - ФОТО

Во вторник в исполнительной власти Пираллахинского района Баку прошла очередная встреча с семьями шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече приняли участие первый заместитель главы исполнительной власти района Везир Сафиханов, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, представители семей шехидов, работники исполнительной власти района, руководители предприятий и представители общественности района. В начале встречи минутой молчания была почтена память о шехидах, которые отдали свои жизни за территориальную целостность нашей страны. Открывая мероприятие, первый заместитель главы районной исполнительной власти Везир Сафиханов рассказал о внимании и заботе, оказанных семьям шехидов.

28 января 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с семьями шехидов в Президентском дворце, что является ярким примером заботы и внимания к людям из этой категории. Депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев отметил, что внимание и забота, проявленные к семьям шехидов, являются одним из важных направлений политического курса Президента Ильхама Алиева. В результате особой заботы, проявленной Президентом Ильхамом Алиевым к семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны, в 2018 году семьям этой категории было предоставлено 626 квартир, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. На сегодняшний день в общей сложности гражданам этой категории предоставлено 6654 квартир и 6144 автомобиля. Количество президентских стипендий семьям шехидов и инвалидам войны, национальным героям, постоянно увеличивалось за прошедший период. В результате социальная защита семей из этой категории с каждым годом улучшается, и действия главы государства приветствуются общественностью.

Затем слово было предоставлено представителям семей шехидов. Отец шехида Рзаев Maнaф, мать шехидов Светлана Багирова, Чимназ Ибрагимова, Сафа Мирзоева, супруги шехидов Сакина Гулиева, Натаван Рагимова, Хафиза Алигулиева, Джамиля Суворова и другие поблагодарили главу государства за оказанное им внимание и заботу.

В конце мероприятия исполнительная власть района оказала гуманитарную помощь семьям шехидов.

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