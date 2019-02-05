Баку продвинулся в рейтинге спортивных городов мира

Баку продвинулся на две строчки в рейтинге 50 лучших спортивных городов мира 2019 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, рейтинг составлен глобальной коммуникационной фирмой "Burson Cohn & Wolfe" (BCW). Согласно таблице, столица Азербайджана заняла 38 место. В 2017 году Баку занимал 41 место, в 2018 - 40 место.

В списке лидерство сохранила столица Великобритании, Лондон. Американский Лос-Анджелес, где состоятся летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2028 года, занимает 2 место, организатор Олимпиады в 2024 году Париж - 3 место. Токио (Япония), который примет Олимпиаду в 2020 году, продвинулся по сравнению с прошлым годом на 1 строчку и занимает 4 место.

Отметим, что рейтинг был составлен на основе мыслей и анализов международных федераций и спортивных СМИ. На этот раз обращалось внимание на то, как часто в каждом городе слово "спорт" употреблялось в социальных сетях, блогах и веб-сайтах. Результаты предыдущих лет основывались на опрос среди избранной группы экспертов и общественности.

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