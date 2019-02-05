Из Азербайджана в Туркменистан пытались вывезти крупную сумму - ФОТО

Согласно информации, поступившей в отдел Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и на морском транспорте Азербайджана, на таможенной пост, расположенный в Бакинском терминале Международного морского торгового порта, вошли водитель и пассажир транспортного средства Toyota Hilux, которые на судне "Беркарар" направлялись в Туркменистан.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Во время пересечения таможенной границы водитель и пассажир в устной форме задекларировали валюту в размере 9700 долларов и 8500 долларов и сказали, что больше у них ничего нет.

Однако в связи с тем, что действия обоих граждан вызвали подозрения, была проведена проверка. В ходе проверки внутри Toyota Hilux были найдены спрятанные и незадекларированные 9600 долларов.

По факту ведется расследование.