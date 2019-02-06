Появились первые официальные данные о сильном землетрясении в Азербайджане
6 февраля 2019 00:30 1 227
Появились первые официальные данные о сильном землетрясении в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сейсмослужбу Академии наук страны, по официальным данным сила толчков в эпицентре составила 6 баллов, сам эпицентр находился в 11 км от станции Пиргулу.
В прилежащих районах страны сила толчков составила 5,3 балла.
Данных об ущербе и пострадавших нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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