Появились первые официальные данные о сильном землетрясении в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сейсмослужбу Академии наук страны, по официальным данным сила толчков в эпицентре составила 6 баллов, сам эпицентр находился в 11 км от станции Пиргулу.

В прилежащих районах страны сила толчков составила 5,3 балла.

Данных об ущербе и пострадавших нет.