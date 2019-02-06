Появились первые официальные данные о сильном землетрясении в Азербайджане

6 февраля 2019 00:30

Появились первые официальные данные о сильном землетрясении в Азербайджане. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сейсмослужбу Академии наук страны, по официальным данным сила толчков в эпицентре составила 6 баллов, сам эпицентр находился в 11 км от станции Пиргулу. 

В прилежащих районах страны сила толчков составила 5,3 балла. 

Данных об ущербе и пострадавших нет.

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