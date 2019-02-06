ВАЖНО ЗНАТЬ: что делать при землетрясении

При любом стихийном бедствии очень важна быстрая реакция: ведь от правильности первых действий зависит ваша жизнь и жизнь близких вам людей. Жители сейсмоопасных регионов должны назубок помнить правила поведения во время сильных подземных толчков. Основательно подготовиться на случай разрушительного землетрясения поможет эта памятка, передает Day.Az со ссылкой на КТК.



ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ - ГРОЗНОЕ СТИХИЙНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Мощным разрушительным стихийным бедствием, действие которого наступает внезапно и происходит мгновенно, является землетрясение. Землетрясение - это подземные толчки и колебания поверхности земли, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. В ходе землетрясений гибнут люди, разрушаются дома, дороги, мосты, каналы, плотины и другие инженерные сооружения, водопроводы, трубопроводы, канализация, линии электропередач, нарушается связь, возникают снежные лавины, камнепады, сели, обвалы и оползни, трещины в горных породах, людьми овладевает паника. При подводных и прибрежных землетрясениях в результате сдвигов морского дна возникают морские гравитационные волны - цунами, которые производят опустошительные разрушения на суше.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы увеличить свои шансы остаться в живых, уберечься от травм во время землетрясения, каждый человек, находящийся в здании, сооружении, должен заранее определить для себя относительно безопасное место, где можно переждать толчки, а по их окончании быстро покинуть помещение. Практикой доказано, что относительно безопасное место - это проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса, проемы входных дверей, прочные столы, верстаки и т.д.

Наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения являются большие застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно последних этажей, лифты, лестничные площадки и марши, балконы. Постарайтесь заранее продумать, как вам необходимо действовать при землетрясении в различных условиях: дома, на работе, на улице и в других местах.

Особенно детальным должен быть план действий дома и на работе. Прежде всего надо исходить из степени сейсмостойкости зданий, в которых вы живете или работаете. Приняв во внимание прочность вашего здания, место, где вы находитесь в пределах здания, и запас времени всего 15-20 секунд, вы можете заранее выбрать разумный для вас способ поведения во время сильного землетрясения: либо попытаться быстро покинуть здание, либо занять внутри него относительно безопасное место.

Продуманный заранее план поможет вам действовать более быстро и толково. Но будьте готовы также изменить его в зависимости от обстоятельств. После толчков и сильного раскачивания здания, внутри которого вы находитесь, может начаться разрушение, произойдет падение отдельных плит перекрытия или блоков капитальных стен. В этом случае попытка покинуть это здание во время землетрясения может быть менее рискованной, чем пребывание внутри здания. Учтите, что ни разрушение перегородок (некапитальных стен), ни падение навесных стеновых панелей каркасных зданий не указывают на то, что здание неизбежно должно рухнуть.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ

Тот, кто живет в сейсмичном районе, должен свыкнуться с мыслью, что в любой момент может произойти сильное землетрясение. Сознание этого не должно мешать нам, отвлекать от нашей повседневной деятельности на работе, в школе, дома и в других местах. (Свыкаемся же мы с риском при движении по шоссейным магистралям и улицам!). Однако мы можем существенно снизить этот риск, если подготовиться к землетрясениям, заранее учась тому, что надо делать в случае его возникновения.

Что делать ДО землетрясения?

Составьте семейный план действий при землетрясении, в котором вы должны отразить:

информацию о телефонах и адресах срочной медицинской помощи, пожарной и аварийных служб, кооператива собственников квартир (КСК), гражданской защиты; общую информацию о семье и близких;

медицинскую информацию о семье и близких;

фамилии, адреса, телефоны ближайших знакомых, родственников, контактных лиц, которые могут помочь как внутри зоны бедствия, так и за ее пределами; план координации и взаимодействия в семье и с соседями, в т.ч. каждый член семьи (особенно дети) должен знать, куда он должен идти, если не может вернуться домой;

кто, где и как должен отключить электричество, воду, газ;

каким образом вы будете обходиться без инженерного обеспечения вашего дома - без воды, света, газа, канализации не менее 2-3 недель;

если в вашей семье есть малыши, старики, недееспособные или тяжело больные, особенно продумайте их жизнеобеспечение;

если у вас есть домашние животные, не забудьте о пище и воде для них.

Согласуйте семейный план с планом сбора и эвакуации ваших детей в садике и школе, а также с планами действий других членов семьи на работе в условиях чрезвычайной ситуации.

Кроме того, вы должны точно знать: как долго будут оберегать ваших детей в школе до прихода родителей, откуда забрать своих детей, если школа будет повреждена, где будут дети, если родители не смогут прийти. Не забудьте дать копию важнейших выдержек семейного плана школьному учителю ваших детей или воспитателю детсада; записать группу крови и резус-фактор в паспорт или иной документ; записать в план хронические болезни членов семьи и нарушения здоровья, а также соответствующие запрещения, ограничения, необходимые лекарства, особенно те, без которых вы не можете жить.

Прочно прикрепите шкафы, этажерки, стеллажи, полки к стенам, полу. Не располагайте кровати у окон. Не устраивайте полки над кроватями, дверьми, плитами. Мебель размещайте так, чтобы она не могла перекрыть выходы из комнат, перегородить двери. Не загромождайте коридоры, проходы, лестничные клетки, дверные проемы мебелью и имуществом. Научитесь отключать электричество, газ и водоснабжение в квартире, подъезде дома.

Имейте дома запас консервированных продуктов и воды, ведро с песком, переносной электрический фонарь, огнетушитель (автомобильный), аптечку первой медицинской помощи. Изучите приемы оказания первой медицинской помощи. Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном месте, где они не смогут разбиться или рассыпаться. Храните документы в определенном месте.

Рюкзак с запасной одеждой, обувью (по сезону), фонарем, топориком, аптечкой, свечами, предметами личной гигиены, транзисторным радиоприемником, ложками, ножами, спичками, едой храните у выхода из квартиры. Для защиты вашего дома, в случае повреждений, имейте наготове несколько листов фанеры и прочного пластика, чтобы закрыть выбитые окна и другие отверстия. Договоритесь с соседями о взаимопомощи и совместных действиях в случае чрезвычайных ситуаций.

Знайте место сбора и порядок эвакуации. Гараж, дачу можно использовать как временное укрытие в первые дни после сильного землетрясения. Храните там запас продовольствия и запасные вещи. В семье периодически проводите беседы и тренировки на случай землетрясения.

При угрозе землетрясения

В случае угрозы землетрясения будут включены электросирены, производственные гудки и другие средства оповещения, что означает предупредительный сигнал "Внимание всем!". По этому сигналу нужно включить радио, телевизионные приемники, внимательно выслушать сообщение о чрезвычайной ситуации и четко выполнить указания местных властей, органов управления по чрезвычайным ситуациям.

Если вы находитесь дома:

- проверьте огнетушитель, наберите воду в ванну и ведра;

- переоденьтесь в одежду и обувь, способную вас защитить;

- отключите в квартире газ, воду и электричество, загасите печь;

- заберите с собой заранее приготовленную сумку, рюкзак с вещами, документы, оповестите соседей, окажите помощь одиноким, больным людям, покиньте здание, следуйте в установленное место сбора, ждите дальнейших указаний;

- вернуться к нормальному режиму жизнедеятельности следует по указаниям местных властей или органов управления по чрезвычайным ситуациям.

Если вы находитесь в местах массового посещения:

- ведите себя спокойно, не создавайте паники, не бросайтесь к выходу и не создавайте пробки на пути движения людей, помогите больным и инвалидам;

- следуйте указаниям администрации.

ВО ВРЕМЯ землетрясения:

- При первом толчке жителям 1-го этажа необходимо быстро, но без паники покинуть здание, а проживающим выше - занять относительно безопасные места, прикрыв голову руками.

- Как только стихнут толчки, немедленно покиньте здание по лестнице, прижимаясь спиной к стене. Попытайтесь выключить газ, воду, электроэнергию, захватите с собой документы, деньги, рюкзак с вещами, аптечку, закройте дверь на ключ.

- Если в соседних квартирах остались дети и престарелые люди, помогите им выбраться на улицу, там окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.

- Отойдите на открытое место подальше от зданий, линий электропередач. Следуйте на установленное место сбора. Опасайтесь оборванных проводов, не подпускайте к ним детей.

- Находясь за рулем, остановитесь на открытом месте, не выходите из машины до прекращения толчков. В общественном транспорте оставайтесь на своих местах, попросив водителя открыть двери, после толчков спокойно, без давки покиньте салон.



ПОСЛЕ сильного землетрясения:

- Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.

- Освободите попавших в легкоустранимые завалы.

- Позаботьтесь о безопасности детей, больных, стариков, успокойте их.

- Перед тем как войти в здание, убедитесь - не угрожает ли оно обвалом лестниц, стен и перекрытий, не подходите к явно поврежденным зданиям. Не пользуйтесь открытым огнем.

- Вернувшись в квартиру, не включайте электричество, газ и водопровод, пока их исправность не проверит коммунально-техническая служба.

- Не занимайте телефон без крайней нужды.

- Окажите помощь в разборке завалов и проведении спасательных работ в поврежденных зданиях.

При этом нужно соблюдать следующие правила:

- Любой поиск замурованных в руины людей начинайте с прослушивания. Для чего создайте режим возможно более полной тишины. Рассредоточьтесь по руинам. Слушайте, замечайте места, откуда раздается хоть какой-нибудь подозрительный звук.

- Если к заваленному человеку ведет узкая щель, попытайтесь в первую очередь просунуть к его лицу какую-нибудь пустотелую трубу или плотный шланг, чтобы при разборе завала, случайно засыпав его убежище мелкой щебенкой и пылью, не лишить его воздуха и, значит, жизни.

- Разбор завалов надо производить очень осмотрительно, снимая вначале верхний слой обломков, потом нижерасположенный, затем следующий. Крайне опасно пытаться вытягивать балки, крупные куски строительных конструкций из-под кучи обломков и т.п. Куча может просто-напросто осесть, похоронив под собой находящихся внизу людей. Необходимо вначале освободить балку всю целиком и лишь потом поднимать ее.

- При освобождении зажатых камнями, балками конечностей пострадавших в обязательном порядке надо предварительно выше места сдавливания наложить жгут. В противном случае пострадавший, находящийся много часов под прессом обломков, погибнет.

- Крайне опасно при разборе завалов дергать обломки, упирающиеся одним концом в покосившиеся, шаткие, но еще стоящие стены разрушенного здания. Это может вызвать еще один, лишающий потерпевших шанса на спасение, обвал.

Если вас все же завалило обломками стен или землей:

- Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко и ровно, приготовьтесь терпеть голод и жажду. Голосом и стуком привлекайте внимание людей, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для облегчения обнаружения вас;

- Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Пролезая в узкий лаз, расслабьте мышцы, прижмите локти к бокам, отталкиваясь ногами от пола. Если у вас имеется возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпичи и т.п.) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи;

- Если вас придавило землей, попытайтесь перевернуться на живот, чтобы ослабить давление на грудную и брюшную полость. Придавленные руки и ноги чаще растирайте, восстанавливая кровообращение. При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок носового платка и сосите его, дыша носом;

- Если вы оказались в завале, постарайтесь осторожно освободить руки и ноги. При этом ни в коем случае не пытайтесь выбивать, раскачивать или подрывать мешающие вам камни, кирпичи, деревяшки и другие предметы. Может так оказаться, что именно они держат завал в равновесии. Уберите подобный "мусор" - и сотни килограммов обрушатся вниз. Зажатые руки и ноги следует подкапывать снизу. Освободившись, необходимо лечь на бок, согнувшись, подтянув ноги к груди, подложив под себя руку. Такая поза обеспечивает наименьший контакт с холодной почвой.

Также можно лежать сильно согнувшись, лицом вниз, оперевшись на колени и локти; - Если вы слышите что наверху ведутся спасательные работы, пытаться разобрать завал самостоятельно не стоит. Дело это трудное и опасное. Главное в подобных экстремальных ситуациях - не потерять самообладания. Срок выживания человека в решающей мере зависит от его морального состояния, силы воли, уверенности в благополучном исходе. Человек, впавший в отчаяние, - обречен! Человек, продолжающий борьбу за жизнь в самых сложных условиях, сохраняет шанс на спасение!



