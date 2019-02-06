В Азербайджане создана спецкомиссия в связи с землетрясением

В Азербайджане создана спецкомиссия в связи с сильным землетрясением, вызвавшим разрушения и Шамахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, наибольший ущерб зафиксирован в селах Нагаракенд, Гайбугурд и Гызылбулаг.

Там прекращена подача газа. На месте разбиты передвижные медпункты, всем пострадавшим оказывается помощь.