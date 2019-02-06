В Азербайджане фиксируют новые подземные толчки

После землетрясения, произошедшего на территориях Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов, продолжаются фиксироваться подземные толчки.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в среду в Республиканском центре сейсмологической службы.

В Центре сообщили, что, по предварительным данным, со вчерашнего дня и до сих пор было зарегистрировано пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано в 23:19 по местному времени в 7 км южнее станции Пиргулу на территории Агсу силой 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой 5 баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в 9 км южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллы. Три из произошедших землетрясений ощущались.

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